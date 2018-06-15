15 июня 2018, пятница

В Одесской области из рабства освободили около 30 человек, в том числе беременную женщину

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В полиции сообщили, что одна из освобожденных была на 8 месяце беременности
Фото: полиция

В полиции сообщили, что одна из освобожденных была на 8 месяце беременности

В Овидиопольском районе Одесской области сотрудники подразделения полиции Крым  освободили из рабства около 30 человек.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов", - написал он.

При этом Князев отметил, что среди освобожденных людей была женщина, находившаяся на 8 месяце беременности.

Ранее сообщалось, что житель Закарпатья для работы на хозяйстве взял в рабство знакомого.

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