В Одесской области из рабства освободили около 30 человек, в том числе беременную женщину

В полиции сообщили, что одна из освобожденных была на 8 месяце беременности

В Овидиопольском районе Одесской области сотрудники подразделения полиции Крым освободили из рабства около 30 человек.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов", - написал он.

При этом Князев отметил, что среди освобожденных людей была женщина, находившаяся на 8 месяце беременности.

Ранее сообщалось, что житель Закарпатья для работы на хозяйстве взял в рабство знакомого.