В Одесской области инспектор ГПСУ за взятки переправлял иностранцев через границу

Злоумышленник лично проводил иностранцев к госгранице и указывал нужное направление

Сотрудники внутренней безопасности Госпогранслужбы, совместно с представителями СБУ задержали в Одесской области инспектора пограничной службы во время получения от иностранца взятки за содействие в незаконном пересечении государственной границы.

"В поле зрения военнослужащий Подольского отряда попал более месяца назад, когда была получена достоверная информация о его причастности к совершению незаконных переправ иностранных граждан", - рассказали в ГПСУ.

В частности, он пытался провести через границу гражданина Молдовы.

Как сообщается, сначала пограничник провел его непосредственно к линии государственной границы и проверил отсутствие пограничных нарядов, после чего получил вторую часть взятки, указав дальнейшее направление движения.

В итоге злоумышленник был задержан правоохранителями, в отношении него начато уголовное производство по ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Ранее сообщалось, что на Буковине разоблачили банду, занимавшуюся подделкой документов для переправки людей в ЕС.