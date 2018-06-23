В Одесской области душевнобольной забаррикадировался в доме и открыл огонь по полицейским, есть раненый

Утром в субботу, 23 июня, в одном из сел Лиманского района Одесской области полицейские задержали психически неуравновешенного человека, который забаррикадировался в собственном доме и открыл огонь по правоохранителям.

Как сообщили в местной полиции, во время проверки информации о вооруженном мужчине гражданин бросил светошумовую гранату в сотрудников полиции и несколько раз выстрелил из ружья.

В результате один из полицейских получил ранение левого предплечья и туловища, ему оказана медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту событий полицейские ввели в действие оперативно тактический план Гром. С нападавшим провели переговоры, убеждая сложить оружие и сдаться. Ситуация ухудшилась после того, как в дом зашла мать подозреваемого. Полицейские заявили, что имели основания считать, что женщину взяли в заложники.

В результате было принято решение о штурме дома. "Человека задержали в результате решительных действий КОРДа, без единого выстрела, в 14:45 оперативный план Гром снят", - добавили в полиции.

Задержанным оказался местный житель 1982 года рождения, который состоит на учете как душевнобольной человек и значится как наркоман.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 18 апреля в селе Вербка Винницкой области полицейские провели спецоперацию с привлечением авиации и спецподразделения КОРД для обезвреживания вооруженного злоумышленника, который взял в заложники собственную жену.