В Одесской области без света остаются около 300 населенных пунктов

По состоянию на полдень субботы, 20 января, в Одесской области 288 населенных пунктов остаются без света.

Об этом сообщили на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно осложнения погодных условий под председательством вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, передает пресс-служба облгосадминистрации.

"У нас остались обесточенными 288 населенных пунктов. Каждый час эта цифра уменьшается. Ведь еще под вечер 18 декабря света не было более чем в 530 населенных пунктах. Полтысячи опор были просто повалены во время непогоды. Мне докладывают, что для восстановления некоторых из них нужна неделя. Люди не должны столько ждать. Вопрос решается. К концу дня будет также полностью налажена мобильная связь", - отметил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что в Одесской области были обесточены более 400 населенных пунктов.