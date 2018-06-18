В Одесской области освободили 30 рабов. Какие уязвимые категории граждан рискуют попасть в трудовое рабство

В Одесской области освободили 30 граждан Украины, которых привлекли к трудовому рабству. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. В числе тех, кого насильно удерживали, была беременная женщина. По словам Князева, ее ни разу не показали врачам. Спецоперацию по освобождению заложников провели в Овидиопольском районе Одесской области силами полицейского управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Трудовое рабство

11 июня в Нацполицию Крыма обратился гражданин Украины, житель Автономной Респубики Крым и рассказал, что ему удалось убежать с места бывшего консервного завода, расположенного в Одесской области.

Жертвами торговцев людьми становятся мужчины от 25 до 60 лет

Там удерживали, эксплуатировали людей из разных регионов страны. В поисках заработка они попали в рабство. Также заявитель отметил, что там осталось около 30 человек. Их удерживали силой.

14 июня следственно-оперативная группа провела обыск на территории бывшего консервного завода. Операцию по освобождению провели следователи Нацполиции Автономной Республики Крым, которая сейчас базируется в Одессе. Удерживаемые лица были освобождены. Среди них была беременная на 8 месяце женщина, ей оказана необходимая медицинская помощь. Также установлено трех преступников, им грозит лишение свободы до 15 лет.

Почему украинцы могут попасть в трудовое рабство

Проблему внутренней торговли людьми возбудила юрист центра Ла Страда-Украина Анна Саенко. Она отметила, что это связано с неблагоприятной экономической ситуацией и военными действиями на Востоке Украины.

По словам Саенко, особенно уязвимая категория - переселенцы из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

Существенная часть внутренне перемещенных лиц сталкивались с проблемой трудовой эксплуатации

В поисках работы они иногда попадают под трудовую эксплуатацию. Чаще всего преступники используют людей для выполнения тяжелой физической работы, например, строительство. Также распространенной является сексуальная эксплуатация.

"Это касается внутренне перемещенных лиц. Мы проводили в 2014-2015 годах опрос Оценка рисков при попадании в ситуацию торговли людьми для внутренне перемещенных лиц. Большинство респондентов говорили, что проблема существует, они о ней знают. Но если они выезжали искать работу за границу, они соглашались и не проверяли определенные моменты", - рассказала Саенко.

Юрист добавила, что исследование показало: существенная часть внутренне перемещенных лиц сталкивались с проблемой трудовой эксплуатации. Значительное количество респондентов отметили, что с таким явлением сталкивались или же они сами, или их родственники.

Социальные группы, которые находятся в поле риска

Украинцы из Западной Украины массово едут работать на строительство в столице и других крупных городов. Там их могут незаконно эксплуатировать, отметила глава правления Фонда Гармонизированное общество Наталья Грищенко. Она рассказала, что таких работников нередко держат в очень плохих условиях, не выплачивая им зарплату.

Уязвимая категория - переселенцы из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса

Грищенко отметила, что в Украине необходима информационная кампания, чтобы граждане лучше понимали свои права и то, что их эксплуататоры могут быть привлечены к уголовной ответственности.

"Мы должны не пройти мимо бараков, в которых живут люди. Есть как минимум закон по противодействию торговле людьми. Государство на себя берет ответственность за его нарушение. Те, кто злоупотребляет состоянием этих людей [людей, которые ищут заработка], могут получить от 5 до 12 лет согласно УК Украины", - рассказала Грищенко.

За первые девять месяцев прошлого года Национальная полиция обнаружила 263 преступления, связанные с торговлей людьми.

От трудового рабства в 2017 году пострадал 281 человек, из них - 19 детей

Этот показатель почти втрое больше, чем за весь 2016 год. Среди пострадавших - 281 человек, из них 19 детей.

По данным правоохранительных органов, чаще всего жертвами торговцев людьми становятся женщины от 18 до 26 лет, дети старше 13 лет и мужчины от 25 до 60 лет. При этом случаи с детьми сложнее всего выявлять и расследовать. В Нацполиции уточнили, что чаще всего украинцев привлекают к подобным преступлениям в Российской Федерации, Польши, Турции, Германии, Израиле, Греции, Объединенных Арабских Эмиратах. Украина - не исключение.

Напомним, что правоохранители задержали женщину в Запорожье, которая пыталась продать своего несовершеннолетнего сына в трудовое рабство.