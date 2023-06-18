Клубы, рестораны, центры. В Одессе ввели ограничения в работе развлекательных заведений

18 июня, 14:21
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Одесский национальный академический театр оперы и балета (Фото:Alex Levitsky & Dmitry Shamatazhi/Wikipedia)

Одесский национальный академический театр оперы и балета (Фото:Alex Levitsky & Dmitry Shamatazhi/Wikipedia)

В Одессе ввели ограничения в работе развлекательных заведений в период с 22:00 до 09:00. Нововведение касается ночных клубов, ресторанов, центров и тому подобное.

Об этом сообщает горсовет Одессы.

Ограничения предусматривают запрет:

  • хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций в сферах обслуживания и развлечений (в том числе развлекательных комплексов, клубов, центров и т.д.);

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  • использование световых и подобных световых средств, ухудшающих демаскирующие признаки территории;

  • использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и других музыкальных средств;

  • обслуживание населения вне и в помещениях и на соответствующих территориях;

  • пребывание, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

В Одессе и области комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Одесса Развлечения Запрет Рестораны Война России против Украины

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