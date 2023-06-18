Клубы, рестораны, центры. В Одессе ввели ограничения в работе развлекательных заведений 18 июня, 14:21 Одесский национальный академический театр оперы и балета (Фото:Alex Levitsky & Dmitry Shamatazhi/Wikipedia)

В Одессе ввели ограничения в работе развлекательных заведений в период с 22:00 до 09:00. Нововведение касается ночных клубов, ресторанов, центров и тому подобное.

Об этом сообщает горсовет Одессы.

Ограничения предусматривают запрет:

хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций в сферах обслуживания и развлечений (в том числе развлекательных комплексов, клубов, центров и т.д. ); Видео дня

использование световых и подобных световых средств, ухудшающих демаскирующие признаки территории;

использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и других музыкальных средств;

обслуживание населения вне и в помещениях и на соответствующих территориях;

пребывание, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

В Одессе и области комендантский час действует с 00:00 до 05:00.