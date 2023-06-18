Клубы, рестораны, центры. В Одессе ввели ограничения в работе развлекательных заведений
Одесский национальный академический театр оперы и балета (Фото:Alex Levitsky & Dmitry Shamatazhi/Wikipedia)
В Одессе ввели ограничения в работе развлекательных заведений в период с 22:00 до 09:00. Нововведение касается ночных клубов, ресторанов, центров и тому подобное.
Об этом сообщает горсовет Одессы.
Ограничения предусматривают запрет:
хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций в сферах обслуживания и развлечений (в том числе развлекательных комплексов, клубов, центров
и т.д.);Видео дня
использование световых и подобных световых средств, ухудшающих демаскирующие признаки территории;
использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и других музыкальных средств;
обслуживание населения вне и в помещениях и на соответствующих территориях;
пребывание, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и лиц без гражданства.
В Одессе и области комендантский час действует с 00:00 до 05:00.