СБУ заявила о задержании агента ФСБ, которая готовила покушение на офицера ССО в Одессе через проект Медведчука

СБУ заявила о задержании в Одессе агента ФСБ , которая готовила покушение на офицера ССО ВСУ, установив на его авто GPS-трекер для ликвидации военного. Об этом СБУ сообщила в среду, 22 апреля, в своем Telegram.

По данным спецслужбы, агент установила GPS-трекер на автомобиль военного, чтобы российские киллеры могли отслеживать его передвижения и спланировать нападение с применением огнестрельного оружия.

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Следствие установило, что женщина родом из Кировоградской области, однако прошлые 15 лет жила в России. Там отметили, что во внимание ФСБ она попала после обращения в московский офис политического проекта Виктора Медведчука — Другая Украина, ища помощь после того как ее обвинили в краже.

Вместо этого, по данным СБУ, ее передали российским спецслужбам, которые пообещали «закрыть дело» в обмен на сотрудничество.

После этого, как сообщили правоохранители, ее направили в Одессу, где она арендовала жилье рядом с местом жительства военного и приобрела автомобиль для конспиративного доступа к паркингу. Впоследствии она установила трекер на авто цели, который получила от кураторов, добавили они.

Женщину, по информации СБУ, задержали сразу после установки устройства, когда она пыталась выехать из Одессы, чтобы сбежать в Россию через третьи страны. Во время обыска у нее изъяли телефон, через который она координировала действия с куратором ФСБ под видом «близких» отношений.



Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Дело передано в суд, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Расследование в отношении других возможных участников схемы продолжается.