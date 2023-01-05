В Одессе задержали замглавы ОВА, пытавшегося «отмазать» подчиненного от тюрьмы — СБУ 5 января, 15:46 Чиновник вымогал за свою «помощь» $35 тысяч (Фото:СБУ)

В Одессе задержали заместителя главы областной военной администрации, который пытался «отмазать» от тюрьмы одного из своих сотрудников.

Об этом в четверг, 5 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

Фигурант предложил руководителю одного из структурных подразделений ОВА содействие для избежания уголовной ответственности за присвоение государственного имущества, использовав личные связи в правоохранительных органах.

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Свои «услуги» он оценил в $35 тысяч.

Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником аванса в размере $27 тысяч и задержали его после передачи указанной суммы своему водителю.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

На данное время ему уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (оконченное покушение на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах придающего такую выгоду любого действия с использованием служебного положения).

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.