11 октября 2018, четверг

В Одессе задержали военкома, вымогавшего у призывников взятки за выдачу военного билета

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Военком попался на взятке в $3 тысячи
Фото: СБУ

Военком попался на взятке в $3 тысячи

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе чиновника областного военного комиссариата, который занимался систематическим вымогательством.

Как сообщили в спецслужбе, сотрудник отдела комплектования и призыва наладил механизм получения денег от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы по состоянию здоровья.

Задержали коррупционера прямо в рабочем кабинете во время получения очередной взятки в размере $3 тысяч.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12) и избрании меры пресечения.

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