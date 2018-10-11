В Одессе задержали военкома, вымогавшего у призывников взятки за выдачу военного билета

Военком попался на взятке в $3 тысячи

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе чиновника областного военного комиссариата, который занимался систематическим вымогательством.

Как сообщили в спецслужбе, сотрудник отдела комплектования и призыва наладил механизм получения денег от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы по состоянию здоровья.

Задержали коррупционера прямо в рабочем кабинете во время получения очередной взятки в размере $3 тысяч.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12) и избрании меры пресечения.