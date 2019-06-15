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В Одессе задержали торговцев оружием, которые снабжали им представителей криминалитета

Вчера, 14:52
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В Одессе задержали торговцев оружием, которые снабжали им представителей криминалитета - фото

3 839 153/pixabay

Злоумышленников задержали во время попытки продать очередную партию оружия

Правоохранители разоблачили в Одессе организованную преступную группу, которая специализировалась на торговле огнестрельным оружием и боеприпасами.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, в банду входили жители Одесской и Николаевской областей, судимые ранее за совершение тяжких преступлений.

По данным следствия, злоумышленники скупали у людей полученное незаконным путем оружие, после чего перепродавали его представителям криминальных кругов.

Задержали их во время попытки реализовать пистолет-пулемет, две боевые гранаты, а также винтовки Браунинг.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Теги:   Оружие Одесса

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