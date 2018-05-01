В Одессе задержали подозреваемых в убийстве пастора из США

Полиция Одесской области задержала подозреваемых в убийстве и ограблении пастора из США.

Об этом Громадскому радио сообщил советник начальника полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Во время ограбления погиб американский гражданин, получивший тяжелые телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Подозреваются члены одной преступной группы. По горячим следам нарушители были задержаны. Ведутся следственные действия", - отметил Форостяк.

Он добавил, что полиция проверяет возможное применение пыток с целью вымогательства денег. Расследование находится на контроле руководства полиции Одесской области. Информацию передали американским коллегам, отметил полицейский.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источник в полиции, злоумышленники - выходцы с Кавказа.

Одесское издание Думская также со ссылкой на источники в полиции сообщает, что злоумышленники приняли пастора одной из протестантских церквей за "менялу" с рынка Седьмой километр.

"Они ворвались к нему в квартиру и жестоко истязали священника, требуя показать тайник с деньгами (которого, на самом деле, не было)", - сказано в публикации.



Издание пишет, что задержаны трое подозреваемых, один из них является дальним родственником известного криминального авторитета Антимоса и находится в розыске по подозрению в разбойном нападении, другой - под домашним арестом по ДТП, у третьего пока проблем с законом не было.

Случившееся квалифицировали по части 2 ст. 115 УК Украины. Виновным грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.