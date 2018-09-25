В Одессе задержали подозреваемых в нападении на активиста Михайлика - СМИ

Олег Михайлик был ранен 22 сентября в Одессе

В Одессе правоохранители задержали подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика, сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, задержаны люди, которые имеют отношение к нападению на активиста", - сказал собеседник агентства.

По данным источников Думской, задержанных - трое, все являются гражданами Грузии. Источники в правоохранительных органах уточнили, что были задержаны профессиональные "барсеточники".

Думская отмечает, что один из подозреваемых находится в Еврейской больнице под охраной полицейского спецназа, к нему приехал грузинский генконсул.

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Напомним, 22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активисту Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в область сердца и в руку. В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию.

Полиция рассматривает пять версий нападения на Михайлика, в том числе хулиганство.

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