В Одессе задержали подозреваемых в нападении на активиста Михайлика - СМИ

В Одессе правоохранители задержали подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика, сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, задержаны люди, которые имеют отношение к нападению на активиста", - сказал собеседник агентства.
По данным источников Думской, задержанных - трое, все являются гражданами Грузии. Источники в правоохранительных органах уточнили, что были задержаны профессиональные "барсеточники".
Думская отмечает, что один из подозреваемых находится в Еврейской больнице под охраной полицейского спецназа, к нему приехал грузинский генконсул.
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Напомним, 22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активисту Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в область сердца и в руку. В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию.
Полиция рассматривает пять версий нападения на Михайлика, в том числе хулиганство.
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