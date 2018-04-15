В Одессе задержали мужчину, обстрелявшего автомобиль и угрожавшим полицейским пистолетом - СМИ

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Агрессивного мужчину удалось нейтрализовать,
Кадры видео Новости Думская via YouTube, коллаж НВ

Агрессивного мужчину удалось нейтрализовать, "используя метод убеждения и приемы рукопашного боя"

В Одессе бойцы Нацгвардии задержали мужчину, который обстрелял автомобиль Daewoo и угрожал правоохранителям пистолетом, сообщает Думская со ссылкой на источники в военной части Нацгвардии №3012.

Нацгвардейцы рассказали изданию, что инцидент произошел в ночь на 14 апреля около 3:00.

Очевидцы сообщили на линию 102, что на стоянке, расположенной на Люстдорфской дороге, 55/2, обстреляли автомобиль Daewoo.

Прибыв на место происшествия, нацгвардейцы обнаружили в автомобиле ВАЗ-2106 мужчину с пистолетом, который он наводил на патрульных с криками: "Не подходить, убью!".

Агрессивного мужчину удалось нейтрализовать, "используя метод убеждения и приемы рукопашного боя". После этого на место вызвали следственно-оперативную группу Киевского отдела полиции.

Думская опубликовала такж видео задержания.

Напомним, 13 апреля сообщалось, что в Ужгороде водитель устроил драку с патрульными.

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