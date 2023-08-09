В Одессе задержали тиктокера, который «сливал» в соцсети видео позиций украинских защитников — прокуратура 9 августа, 09:16 Тиктокер в зале суда (Фото:www.facebook.com/pgo.gov.ua)

В Одессе задержали тиктокера, который «сливал» в соцсети видео позиций украинских защитников в Одесской области. Об этом сообщил Офис генпрокурора во вторник, 8 августа.

По данным следствия, он снимал на видео фортификационные сооружения для охраны и обороны территории региона от российской армии. Затем разместил их на собственной странице в соцсети TikTok.

Видео дня

В Офисе генпрокурора заявили, что опубликованное тиктокером видео с комментарием просмотрели почти 10 тысяч пользователей. Его также начали распространять, в частности российские пользователи соцсети.

Тиктокеру сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114−2 УК Украины). Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Подозреваемого арестовали без определения размера залога.