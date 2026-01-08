Делала вид, что выгуливает собак. СБУ заявила о задержании агента ГРУ, которая корректировала обстрелы Одессы

В Одессе задержали женщину, которая помогала РФ наносить удары по городу (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Одессе агента российской разведки, которая корректировала удары по городу и оправдывала преступления РФ в соцсетях. Об этом СБУ в четверг, 8 января, сообщила в своем Telegram.

По данным спецслужбы, среди объектов, координаты которых собирала задержанная, были подразделения украинских спецслужб на южном направлении.

Расследование установило, что 52-летняя местная женщина была завербована через своего знакомого в России, который сотрудничает с ГРУ, и отслеживала потенциальные цели, обозначая их на Google-картах.

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В СБУ отметили, что для маскировки она притворялась, что выгуливает собак, которых брала у знакомых, а также регулярно меняла одежду и поведение. При этом она отправляла собранные фото, видео и геолокации своему куратору через мессенджер, подчеркнули там.

В спецслужбе добавили, что агента задержали во время разведки вблизи режимного объекта, изъяв смартфон, где был ее подготовленный «отчет» для ГРУ и сообщения в Telegram, где она поддерживала вторжение РФ.

Следователи сообщили женщине о подозрении по части 2 статьи 111 (государственная измена в условиях военного положения), части 2 статьи 436 (оправдание агрессии РФ) и части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан).

Она находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.