В Одессе подозреваемый во взяточничестве пытался сбежать, выпрыгнув из окна второго этажа 17 января, 16:58 Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы (Фото:Прокуратура)

Правоохранители задержали в Одессе подозреваемого в организации коррупционной схемы по получению квалификационных документов моряка, пытавшегося сбежать от них через окно.

Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Подозреваемый совместно с другими участниками преступной группы разработал механизм и создали обстоятельства, при которых лица, желающие получить документы на разрешение работать на морских судах или подтвердить свою квалификацию были вынуждены платить взятки.

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«При наличии определенной суммы денег любое лицо, в том числе без соответствующего профильного образования и медицинского обследования, могло получить документы моряка международного образца, свидетельство и медицинский сертификат», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленника разоблачили при получении им очередной взятки в размере $1100.

Во время задержания мужчина выпрыгнул из окна второго этажа, но далеко сбежать ему не удалось.

Фото: СБУ

В отношении подозреваемого начато уголовное производство по ч. 2 ст. 369−2 УК Украины (от двух до пяти лет лишения свободы).