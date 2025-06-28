В ночь на 28 июня в Одессе и Одесской области была зафиксирована серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

Обновлено в 08:35.

Нацполиция сообщила, что количество пострадавших в результате попадания БПЛА в многоэтажку в Одессе возросло до 9 человек, среди них — двое детей в возрасте 3 и 7 лет.

Обновлено 03:40

Труханов сообщил, что спасатели нашли тела смужчины и женщины, погибших в результате попадания вражеского дрона в квартиру.

Кипер добавил, что в медицинских учреждениях находятся двое детей: 7-летний мальчик в состоянии средней тяжести и трехлетний ребенок, который получил отравление продуктами горения. Оба получают необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии глава области добавил, что в результате удара ранения также получили четверо взрослых. Все госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что вражеский снаряд попал в 21-этажный жилой дом. В результате удара возник пожар на трех этажах — 7-м, 8-м и 9-м. Часть жителей была заблокирована в собственных квартирах. На месте работали спасатели, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Обновлено 01:26

Труханов показал последствия атаки на Одессу.

Фото: t.me/truonline/6404

Обновлено 01:10

Начальник ОВА Олег Кипер сообщил, что есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей.

Известно о, по меньшей мере, трех пострадавших в Одессе в результате российской атаки.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

По данным Воздушных сил ВСУ, группы вражеских ударных БпЛА движутся из акватории Черного моря в направлении городов Черноморск и Одесса. Также сообщается о продвижении групп дронов на границе Одесской и Николаевской областей курсом на Одесскую область. Часть беспилотников все еще находится над морем.

В Донецкой области зафиксированы повторные пуски управляемых авиационных бомб со стороны вражеской тактической авиации. Также с временно оккупированной Луганщины в направлении севера Донецкой области зафиксирован запуск скоростной цели.