В Одессе врач пообещал женщине за взятку поместить ее отца в психиатрическую больницу

Врачу грозит до трех лет лишения свободы

Правоохранители уличили в коррупционной деятельности врача Одесского областного медицинского центра психического здоровья.

Как сообщили в ГПУ, злоумышленник пообещал женщине за деньги поместить в больницу ее отца и оформить документы для проведения психиатрической экспертизы.

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За такую "услугу" медик потребовал от нее взятку в размере $1 тысячи.

Теперь в отношении врача начато уголовное производство по ч. 4 ст. 354 УК Украины. Ему грозит штраф, либо лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе при получении взятки задержали врача-эксперта.