В Одессе возобновили водоснабжение во всем городе 7 декабря, 00:07 Блекаут в Одессе после российских атак 5 декабря (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Одесский городской совет сообщил, что на вечер 6 декабря в городе полностью возобновили водоснабжение после российских обстрелов 5 декабря.

Также отопление уже должно появиться у 88% жителей города.

«Теплоснабжение. Одиннадцать районных и квартальных котельных и Одесская ТЭЦ работают в штатном режиме. Это около 88% абонентов. То есть с теплом уже более шестисот тысяч одесситов», - сообщили в горсовете.

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В настоящее время ДТЭК и Укрэнерго работают над восстановлением мощностей для подачи электроэнергии во все районы города.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили более 60 из более 70 ракет, выпущенных оккупантами.



Известно о повреждении энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.