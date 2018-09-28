В Одессе во второй раз за неделю напали на инкассаторов: двое раненых, похищено 3 млн гривен

В пятницу вечером, 28 сентября, в Одессе вооруженные грабители напали на сотрудников частной инкассаторской фирмы и украли более трех миллионов гривен.

Как сообщили в местной полиции, разбойное нападение произошло в частном пункте обмена валют во время инкассации денег. В результате один инкассатор получил огнестрельное ранение в ногу, второго подстрелили в бедро. Пострадавшие госпитализированы.

По данным правоохранителей, нападавшие украли более трех миллионов гривен и скрылись на иномарке. В городе введен план Сирена.

Как сообщает Думская, обменник, где произошло ограбление, расположен напротив апелляционного админсуда. На место происшествия приехали начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин и прокурор области Олег Жученко.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 сентября в Приморском районе Одессы вооруженные неизвестные напали на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи. Во время нападения двое инкассаторов получили ранения.