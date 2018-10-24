В Одессе во время столкновений под судом пострадали двое полицейских

В среду, 24 октября, в Одессе под зданием Апелляционного суда один из участников массовых беспорядков применил слезоточивый газ против работников Полиции диалога.
Об этом сообщил начальник управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко.
По его словам, инцидент произошел, когда суд избирал меру пресечения одному из фигурантов резонансного уголовного дела. В это время его "группа поддержки" под стенами суда попыталась устроить массовые беспорядки.
"Полицейскими пресечена попытка провокации массовых беспорядков. Во время прекращения нарушения общественного порядка пострадали полицейские, в сторону которых один из участников события распылил газ", - заявил он.
По словам советника главы ГУ Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, двое сотрудников группы превентивной коммуникации Полиции диалога получили ожоги глаз.
Нарушителя задержали, в ближайшее время ему объявят подозрение о совершении тяжкого преступления. Предварительная правовая квалификация - ст. 296 ч.4 (хулиганство) УК Украины.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования