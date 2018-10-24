В Одессе во время столкновений под судом пострадали двое полицейских

Хулигана задержали и отвезли в участок

В среду, 24 октября, в Одессе под зданием Апелляционного суда один из участников массовых беспорядков применил слезоточивый газ против работников Полиции диалога.

Об этом сообщил начальник управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко.

По его словам, инцидент произошел, когда суд избирал меру пресечения одному из фигурантов резонансного уголовного дела. В это время его "группа поддержки" под стенами суда попыталась устроить массовые беспорядки.

"Полицейскими пресечена попытка провокации массовых беспорядков. Во время прекращения нарушения общественного порядка пострадали полицейские, в сторону которых один из участников события распылил газ", - заявил он.

По словам советника главы ГУ Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, двое сотрудников группы превентивной коммуникации Полиции диалога получили ожоги глаз.

Нарушителя задержали, в ближайшее время ему объявят подозрение о совершении тяжкого преступления. Предварительная правовая квалификация - ст. 296 ч.4 (хулиганство) УК Украины.