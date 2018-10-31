31 октября 2018, среда

В Одессе во время матча на поле бросили взрывпакеты

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Взрывы прогремели на 64-й минуте матча
Фото: Думская

Взрывы прогремели на 64-й минуте матча

В среду, 31 октября, в Одессе неизвестные бросили взрывпакеты на поле стадиона Черноморец во время матча Черноморец - Ворскла, в результате никто из футболистов и болельщиков не пострадал.

Как сообщает Думская, инцидент произошел на 64-й минуте матча 1/8 финала Кубка Украины, сразу после успешного пенальти в ворота одесской команды.

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