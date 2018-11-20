20 ноября 2018, вторник

В Одессе владельцы авто на еврономерах частично перекрыли трассу на Киев

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Одесса присоединилась к акции владельцев авто на еврономерах

Одесса присоединилась к акции владельцев авто на еврономерах

В Одессе владельцы авто на еврономерах в рамках бессрочной акции частично перекрыли Киевскую трассу.

Как сообщает Думская, в районе КПП Дачное около 200 авто заблокировали движение на Киев и в обратном направлении.

Напомним, во вторник, 20 ноября, по всей Украине началась акция протеста владельцев авто на еврономерах. В Киеве участники акции требуют отмены принятых Верховной Радой законопроектов №8487 и №8488. В украинской столице затруднено движение транспорта.

Митингующие анонсировали перекрытие дорог во всех областях Украины. Они призывают присоединиться всех желающих автомобилистов.

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