В Одессе владельцы авто на еврономерах частично перекрыли трассу на Киев

В Одессе владельцы авто на еврономерах в рамках бессрочной акции частично перекрыли Киевскую трассу.
Как сообщает Думская, в районе КПП Дачное около 200 авто заблокировали движение на Киев и в обратном направлении.
Напомним, во вторник, 20 ноября, по всей Украине началась акция протеста владельцев авто на еврономерах. В Киеве участники акции требуют отмены принятых Верховной Радой законопроектов №8487 и №8488. В украинской столице затруднено движение транспорта.
Митингующие анонсировали перекрытие дорог во всех областях Украины. Они призывают присоединиться всех желающих автомобилистов.
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