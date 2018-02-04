В Одессе вандалы изрисовали стену памяти Скрябина

В Одессе вандалы изрисовали стену памяти Кузьме Скрябину возле Воронцовской колоннады.
Об этом сообщает Думская.
Согласно сообщению, инцидент произошел в ночь после годовщины смерти культового украинского певца.
На данный момент первоначальный вид стены уже восстановили. Оперативно отмыть памятную стену удалось благодаря усилиям неравнодушных горожан.
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Напомним, в начале февраля 2015 года лидер группы Скрябин, известный продюсер, телеведущий и шоумен Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе неподалеку от села Лозоватка под Кривым Рогом. Его автомобиль столкнулся с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте аварии.
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