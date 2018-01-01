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В Одессе в результате ДТП автомобиль пробил стену исправительной колонии

Сегодня, 07:53
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Во время ДТП никто не пострадал

Фото: Думская

В Одессе вечером, 8 декабря, автомобиль BMW европейской регистрации пробил стену исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге. Об этом сообщает местное издание Думская.

По информации издания, за рулем была женщина, в автомобиле также находился пассажир – мужчина. Во время ДТП никто не пострадал.

По словам водителя, ее подрезала Мазда, после чего она въехала в столб и в ограду.

Брешь в стене на данный момент заделывают работники пенитенциарной службы.

Теги:   Одесса ДТП

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