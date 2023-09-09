В Одессе из-за пожара пострадал мужчина и четверо детей, он и его четырехлетняя дочь в тяжелом состоянии

9 сентября, 21:58
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Пожар произошел в двухэтажном жилом доме (Фото:ГСЧС Украины via Telegram)

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме (Фото:ГСЧС Украины via Telegram)

В Одессе в результате пожара в двухэтажном жилом доме по улице 3-я линия Марии Демченко, пострадал мужчина 1972 года рождения и четверо детей.

Мужчина и его дочь 2019 года рождения госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили в ГСЧС.

Еще троих девочек 2013, 2017 и 2008 годов рождения доставили в больницу родственники в состоянии средней тяжести.

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«Вероятная причина пожара — аварийный режим работы зарядного устройства аккумуляторной батареи», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что площадь пожара составила 80 квадратных метров, его ликвидировали в 17:47.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Одесса Пожежа

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