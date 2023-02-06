В Одессе в понедельник не будет работать электротранспорт 6 февраля, 01:31 Трамваи не будут ходить в Одессе в понедельник (Фото:Культурометр Одесса/Facebook)

Коммунальное предприятие Одесгорэлектротранс сообщило, что в понедельник, 6 февраля, в Одессе не будет работать электротранспорт.



"В понедельник городской электротранспорт в Одессе не будет работать. Трамваи и троллейбусы будут оставаться в депо из-за ситуации с электроэнергией", - сообщило предприятие.

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Ранее в Кабмине сообщили, что в Одессе и районе после масштабных аварий на объекте энергетической инфраструктуры до 40% потребителей по-прежнему остаются без электроэнергии.

4 февраля вечером министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что вся критическая инфраструктура Одессы и района заживлена, свет вернули примерно трети потребителей.

