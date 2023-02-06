В Одессе в понедельник не будет работать электротранспорт

6 февраля, 01:31
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Трамваи не будут ходить в Одессе в понедельник (Фото:Культурометр Одесса/Facebook)

Трамваи не будут ходить в Одессе в понедельник (Фото:Культурометр Одесса/Facebook)

Коммунальное предприятие Одесгорэлектротранс сообщило, что в понедельник, 6 февраля, в Одессе не будет работать электротранспорт.

"В понедельник городской электротранспорт в Одессе не будет работать. Трамваи и троллейбусы будут оставаться в депо из-за ситуации с электроэнергией", - сообщило предприятие.

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Ранее в Кабмине сообщили, что в Одессе и районе после масштабных аварий на объекте энергетической инфраструктуры до 40% потребителей по-прежнему остаются без электроэнергии.

4 февраля вечером министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что вся критическая инфраструктура Одессы и района заживлена, свет вернули примерно трети потребителей.

https://www.youtube.com/watch?v=8cMO_lYpOqU
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесса Трамвай Электричество Троллейбус Электроснабжение Электротранспорт

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