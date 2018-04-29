В Одессе в честь 100-летия создания флота открылась выставка флагов ВМС Украины

В Одессе в воскресенье, 29 апреля, в день столетия создания украинского флота открылась выставка флагов ВМС Украины.
Об этом сообщается на странице Военно-морских сил ВСУ в Facebook.
"29 апреля, в день, когда в 1918 году впервые на кораблях Черноморского флота были подняты флаги Украины, в Одессе презентуют историческую экспозицию Флаги ВМС Украины", - говорится в сообщении.
Экспонаты предоставил Орест Карелин-Романишин. Среди них есть знамя Украинского военного флота, которое впервые было поднято на фрегате Гетман Сагайдачный 4 июля 1993, флаг национальных ВМС, под которым украинские военные моряки выполняли задачи в Аденском заливе, флаги морских пехотинцев - участников антитеррористической операции на востоке Украины, а также историческая фотовыставка.
Напомним, что 29 апреля в Украине отмечают 100-летие Военно-морского флота.
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