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В Одессе у экс-сотрудницы полиции отобрали права за пьяную езду на Tesla

Сегодня, 17:10
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Суд забрал водительское удостоверение у экс-сотрудницы полиции

Киевский районный суд Одессы признал виновной бывшую сотрудницу полиции, которая разъезжала за рулем автомобиля Tesla Model X в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе суда, женщину оштрафовали на 10 200 гривен и лишили права управления транспортными средствами на один год.

Согласно постановлению суда, экс-сотрудница полиции двигалась на Tesla Model X по улице Фонтанская дорога в Одессе с явными признаками алкогольного опьянения. Во время остановки правоохранителями женщина отказалась от прохождения освидетельствования в присутствии свидетелей.

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Во время судебного заседания нарушительница объяснила, что употребляла алкоголь за три часа до того, как села за руль. Однако свою вину она так и не признала.

Теги:   Вождение в нетрезвом виде Пьяный водитель Полиция Одесса

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