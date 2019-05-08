В Одессе три человека подожгли импровизированный мемориал жертвам трагедии 2 мая Вчера, 20:06 220 Цей матеріал також доступний українською скрин видео Центр 077 / Youtube скрин видео Центр 077 / Youtube

В Одессе неизвестные подожгли цветы и таблички, установленные возле Дома профсоюзов в память о погибших во время событий 2 мая 2014 года.

Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, инцидент произошел ночью 8 мая. Личности злоумышленников еще не установлены.

В коммунальном учреждении Центр 077 отметили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали трех человек, причастных к поджогу.

"Примерно в 02:30 ночи, все трое, поочередно, от правого угла здания проходят мимо места, где разложены цветы, записки с именами погибших, фото жертв трагедии. Первый проводит окончательную разведку, второй - обливает участок горючей жидкостью, и, наконец, третий поджигает облитое место", - говорится в сообщении.

По мнению сотрудников Центра 077, в данном случае речь идет о хорошо продуманном, спланированном преступлении.

Полиция предварительно квалифицировала произошедшее как хулиганство.

Беспорядки 2 мая 2014 года начались в центре Одессы с противостояния между "антимайдановцами", призывавшими к федерализации региона, и противниками таких идей.

В ходе массовых беспорядков с участием проукраинских и пророссийских активистов погибли 48 человек. Большинство жертв погибли во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Более сотни людей с обеих сторон в тот день получили ранения и травмы.