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В Одессе таможенник брал взятки за регистрацию машин с иностранной регистрацией

Сегодня, 13:44
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СБУ

Сумма взяток, требуемых таможенником, стартовала от $300

Служба безопасности Украины разоблачила начальника сектора одного из таможенных постов Одесской области, который занимался систематическим взяточничеством.

Как рассказали в СБУ, чиновник наладил механизм незаконного получения денег за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией в режиме так называемого "временного ввоза".

По данным следствия, за каждую машину таможенник вымогал взятку, сумма которой стартовала от $300.

Фото: СБУ

Злоумышленника задержали после получения им денег от очередного водителя. 

Теги:   Коррупция Таможня Одесса

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