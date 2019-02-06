В Одессе таможенник брал взятки за регистрацию машин с иностранной регистрацией
Сегодня, 13:44
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Служба безопасности
Украины разоблачила начальника сектора одного из таможенных постов Одесской
области, который занимался систематическим взяточничеством.
Как рассказали в
СБУ, чиновник наладил механизм незаконного получения денег за беспрепятственное
таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией в режиме так
называемого "временного ввоза".
По данным
следствия, за каждую машину таможенник вымогал взятку, сумма которой стартовала
от $300.
Фото: СБУ
Злоумышленника
задержали после получения им денег от очередного водителя.