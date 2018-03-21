В Одессе свободовцы "захватили" гостиницу на Дерибасовской

В среду, 21 марта, в центре Одессы проукраинские активисты из ВО Свобода и организации Сокол ворвались в здание гостиницы Большая Московская на Дерибасовской улице с целью вернуть ее в городскую собственность.

Как сообщает Думская, свободовцы на одном из балконов здания вывесили транспарант Відкрито для людей и размахивали флагом своей политической партии.

По словам зампредседателя областной организации партии Константина Васильца, активисты свободно зашли в гостиницу. На данный момент здание пустует на время реконструкции.

"Цель акции — обратить внимание на проблему исторических памятников, которыми владеет [бизнесмен Руслан] Тарпан и которые разрушаются, как дом Руссова и Масонский дом и так далее. В конечном итоге мы хотим, чтобы Большая Московская была возвращена в собственность одесситов. Доступ в гостиницу будет свободным по аналогии с Летним театром", - сказал он.

Напомним, 18 ноября 2017 года возле Летнего театра в Одессе собрались более 200 активистов против застройки городского сада. Акция протеста переросла в массовые столкновения. Полиция попыталась разогнать участников акции, используя слезоточивый газ и дубинки. В ответ активисты бросали брусчатку и пиротехнику.