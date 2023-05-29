Одесситка, организовавшая сбор денег для оккупантов, получила 11 лет тюрьмы — СБУ

29 мая, 15:27
Поделиться:
Женщина добровольно организовала для оккупантов сбор средств (Фото:СБУ)

Женщина добровольно организовала для оккупантов сбор средств (Фото:СБУ)

СБУ собрала доказательства на вражескую пособницу, которая финансировала боевиков «ДНР». Одесситку задержали в декабре прошлого года. Суд назначил женщине 11 лет и 4 месяца тюрьмы за пособничество РФ.

Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил пресс-центр СБУ.

В декабре 2022 года контрразведчики СБУ задержали ее во время контрдиверсионных мероприятий в Одесской области.

Видео дня

Согласно результатам следствия, выявлено, что двое родственников женщины вступили в террористическую группировку «ДНР» Спарта в 2016 году и воевали против ВСУ на востоке страны.

В начале полномасштабной войны России против Украины оба родственника присоединились в состав Южного военного округа Российской Федерации и помогали захватить Мариуполь и часть Херсонской области.

Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств.

По данным следствия, женщина использовала мессенджеры и социальные сети, такие как Вконтакте и Одноклассники, для проведения сбора средств. Она публиковала фотографии с реквизитами российской банковской карты, которая принадлежала сожительнице ее воюющего родственника.


Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Одесса Служба безопасности Украины (СБУ) Коллаборационизм

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X