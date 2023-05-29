Одесситка, организовавшая сбор денег для оккупантов, получила 11 лет тюрьмы — СБУ 29 мая, 15:27 Женщина добровольно организовала для оккупантов сбор средств (Фото:СБУ)

СБУ собрала доказательства на вражескую пособницу, которая финансировала боевиков «ДНР». Одесситку задержали в декабре прошлого года. Суд назначил женщине 11 лет и 4 месяца тюрьмы за пособничество РФ.

Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил пресс-центр СБУ.

В декабре 2022 года контрразведчики СБУ задержали ее во время контрдиверсионных мероприятий в Одесской области.



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Согласно результатам следствия, выявлено, что двое родственников женщины вступили в террористическую группировку «ДНР» Спарта в 2016 году и воевали против ВСУ на востоке страны.

В начале полномасштабной войны России против Украины оба родственника присоединились в состав Южного военного округа Российской Федерации и помогали захватить Мариуполь и часть Херсонской области.

Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств.

По данным следствия, женщина использовала мессенджеры и социальные сети, такие как Вконтакте и Одноклассники, для проведения сбора средств. Она публиковала фотографии с реквизитами российской банковской карты, которая принадлежала сожительнице ее воюющего родственника.



