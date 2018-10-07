В Одессе стреляли в активиста Автомайдана

По предварительным данным, активист был ранен из дробовика

В субботу, 6 октября, около 23:00 в Одессе стреляли в одного из активистов местного Автомайдана: он госпитализирован с ранениями.

Об этом сообщает Думская.

Так, стрельба произошла возле заправки на Люстдорфской дороге. По предварительным данным, активист был ранен из дробовика: его госпитализировали.

В самом Автомайдане информацию подтвердили. Имя пострадавшего пока не называют.

В полиции рассказали, что на светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли неизвестные и совершили несколько выстрелов в сторону транспортного средства. Затем они с места происшествия скрылись.

В городе был введен оперативный план Сирена.

Сейчас полиция располагает информацией о лицах, совершивших стрельбу - принимаются меры по их задержанию.

Ранее в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика.