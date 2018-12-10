В Одессе сторонники экс-ректора захватили медуниверситет – Минздрав

В понедельник, 10 декабря, сторонники экс-ректора Валерия Запорожана захватила Одесский национальный медицинский университет.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, захватчики заблокировали доступ в здание и уничтожают документы.

"Сейчас лица, захватившие университет, увольняют работников, передавая приказы через входную дверь университета, и уничтожают официальную документацию. Здание университета охраняют сторонники экс-ректора Валерия Запорожана, что делает невозможным доступ в заведение", - говорится в сообщении.

В Связи с этим в Минздраве призвали работников университета не выполнять незаконные приказы и распоряжения.

По данным Думской, в здании вуза заперлись сторонники отстраненного за коррупцию экс-ректора Юрий Сухин, Анатолий Сон, Олег Тарабрин, Константин Талалаев и Анна Пучкова, которые пришли с бойцами частной охранной фирмы.

По словам Сона, заведующего кафедрой нейрохирургии, сейчас они занимаются описью "незаконных указов".

"Сегодня мы зашли, чтобы выполнить решения судов о том, что Дубинина (вр.и.о. ректора – ред.) назначена незаконно. Чтобы навести порядок, нам пришлось нанять охранную фирму и службу по открытию дверей и сейфов. Сейчас там проходит опись незаконных указов о назначениях, премиях и т.д. Пока мы все не проверим, никого не пустим", - заявил он.

В свою очередь сторонники Минздрава из числа работников университета подтвердили заявление Минздрава, что сейчас там уничтожается документация.

"Уничтожается документация, вскрыты сейфы и двери. Всем лояльным министерству сотрудникам вручены приказы об увольнении. У оппонентов есть своя липовая печать, которую они носят с собой. Они писать могут что угодно. Группа лиц закрылась и никого не пускает внутрь и пишут там какие-то указы", - рассказал и.о. проректора по научно-педагогической работе Константин Аймедов.

Напомним, Минздрав досрочно разорвал контракт с бывшим ректором ОНМедУ Валерием Запорожаном 17 июля 2018 года после того, как он не допустил министерскую комиссию к проведению проверки в университете. В министерстве назвал действия ректора откровенным саботажем.