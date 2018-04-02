В Одессе спасли гражданина Франции, решившего спрыгнуть с моста

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За порядком в Одессе 1 апреля следили около 1000 правоохранителей
Фото: полиция

За порядком в Одессе 1 апреля следили около 1000 правоохранителей

Правоохранителям и случайным прохожим удалось спасти гражданина Франции 1993 года рождения, который 1 апреля собирался спрыгнуть со Строгановского моста в Одессе.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Как отмечается, причиной, по которой француз решил покончить с собой, стало "разочарование в жизни".

"Вместе с гвардейцами и просто прохожими предотвратили попытку самоубийства. Француз 1993 года рождения собирался прыгнуть с моста. Говорит: "Разочаровался в жизни". Пообщались. Передумал", - рассказали в полиции.

При этом там добавили, что правопорядок в Одессе в этот день обеспечивали около 1000 правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные спасли ребенка, которого пьяная мать сбросила с моста.

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