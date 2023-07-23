Массированный обстрел Одессы: спасатели достали из-под завалов женщину, которая чудом выжила 23 июля, 07:48 Последствия ракетной атаки на Одессу (Фото:скрин видео/Одесса. Официально/Telegram)

В результате вражеской ракетной атаки на Одессу разрушениям подверглись жилые дома. В частности, из-под завалов спасатели достали женщину, которая чудом выжила.

Об этом информирует Telegram-канал с новостями и официальными комментариями органов власти Одессы.

Отмечается, что соответствующие службы фиксируют разрушения, после этого коммунальщики начнут ликвидацию последствий атаки.

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Пока известно о 22 раненых людях и одном погибшем.

В ночь на воскресенье, 23 июля, россияне ударили по Одессе по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования: Калибры, Ониксы, Х-22 и Искандер-К, а также применили баллистические Искандер-М. Также в результате атаки россиян был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе. Это самый большой православный храм Одессы.