В Одессе создадут пункты обогрева и не исключают, что еду придется готовить на огне 2 ноября, 23:59 Геннадий Труханов (Фото:Одесса. Официально / Telegram)

В Одессе на зиму хотят создать стационарные пункты обогрева возле жилых домов из-за обстрелов энергетической системы Украины со стороны России.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он также уточнил, что на сегодняшний день городские власти определили 141 объект для обустройства стационарных пунктов обогрева. Это 67 убежищ, 68 учебных заведений и мобильные пункты обогрева.

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«Впереди зимний период. В условиях, когда враг регулярно обстреливает нашу критическую инфраструктуру, город должен быть готовым к любой чрезвычайной ситуации», — заявил он.

Городской зелентрест уже заготовил 400 кубических метров дров. Процесс продолжается.

Труханов попросил руководителей ОСМД города продумать, как они могут подготовить свои дома к тяжелому сезону: закупить генераторы, печи булерьяны, обустроить на придомовой территории места для приготовления еды, а также сделать запасы воды и продуктов питания.