В Одессе совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Киева в Грецию

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Это произошло из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки
Фото: Wayne A / google+

Это произошло из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки

В международном аэропорту Одесса совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Киева в Грецию. 

Об этом сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

"Пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту Одесса из-за состояния здоровья одной из пассажирок, гражданки Украины, которой стало плохо", - заявил Форостяк. 

Экстренные службы доставили женщину в медицинское учреждение, а самолет продолжил путешествие без нее.

Ранее собщалось, что в США пассажирский самолет экстренно сел из-за трещины в иллюминаторе.

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