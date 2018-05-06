В Одессе совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Киева в Грецию

В международном аэропорту Одесса совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Киева в Грецию.

Об этом сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

"Пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту Одесса из-за состояния здоровья одной из пассажирок, гражданки Украины, которой стало плохо", - заявил Форостяк.

Экстренные службы доставили женщину в медицинское учреждение, а самолет продолжил путешествие без нее.

Ранее собщалось, что в США пассажирский самолет экстренно сел из-за трещины в иллюминаторе.