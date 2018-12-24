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В Одессе сообщили о заминировании автостанции и железнодорожного вокзала

Сегодня, 10:50
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На месте происшествия работают саперы, кинологи и спасатели

В Одессе сотрудники Национальной полиции Украины проверяют сообщение о заминировании автостанции Привоз и железнодорожного вокзала.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Полиции Одесской области.

В понедельник, 24 декабря, в 8.35 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что на территории автостанции Привоз находится взрывчатка. Через несколько минут с этого же телефонного номера сообщили и о заминировании железнодорожного вокзала.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты взрывотехнической управления, кинологи и работники ДСНС.

Теги:   Автостанция Национальная полиция Украины Вокзал Одесса

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