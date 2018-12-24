В Одессе сообщили о заминировании автостанции и железнодорожного вокзала
В Одессе сотрудники Национальной полиции Украины проверяют сообщение о заминировании автостанции Привоз и железнодорожного вокзала.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Полиции Одесской области.
В понедельник, 24 декабря, в 8.35 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что на территории автостанции Привоз находится взрывчатка. Через несколько минут с этого же телефонного номера сообщили и о заминировании железнодорожного вокзала.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты взрывотехнической управления, кинологи и работники ДСНС.