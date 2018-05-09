В Одессе снесли киоск с шаурмой, где отравились 17 человек

В горсовете приняли решение провести комплексные проверки санитарного состояния всех временных торговых объектов, продающих мясные блюда

В Одессе демонтировали киоск по продаже шаурмы, едой из которого отравились 17 человек.

Об этом сообщил и.о. заместителя начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета Сергей Дубенко в Facebook.

"Во время совещания этот предприниматель связался с руководством лечебного учреждения, в котором проходят лечение пострадавшие от некачественной продукции, для оказания им всесторонней материальной помощи", - уточнил он.

В горсовете приняли решение провести комплексные проверки санитарного состояния всех временных торговых объектов, продающих мясные блюда.

Также должны проверить у владельцев таких торговых точек наличие полного пакета разрешительных документов на такой вид деятельности.

Городские власти Одессы хотят отменить документы на все временные сооружения, в которых, несмотря на нарушение всех действующих норм, происходит реализация шаурмы.

Ранее сообщалось, что в Черкассах школьная линейка закончилась массовым обмороком детей.