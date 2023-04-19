В Одессе раздались взрывы
Одесса (Фото:zarevv/Depositphotos)
В Одессе были слышны звуки взрывов. В города и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Суспільне.
Во время тревоги жителей призывают спуститься в укрытие.
Одесса (Фото:zarevv/Depositphotos)
В Одессе были слышны звуки взрывов. В города и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Суспільне.
Во время тревоги жителей призывают спуститься в укрытие.
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