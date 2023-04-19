В Одессе раздались взрывы 19 апреля, 02:06 Одесса (Фото:zarevv/Depositphotos)

В Одессе были слышны звуки взрывов. В города и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспільне.



Во время тревоги жителей призывают спуститься в укрытие.