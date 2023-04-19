В Одессе раздались взрывы

19 апреля, 02:06
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Одесса (Фото:zarevv/Depositphotos)

Одесса (Фото:zarevv/Depositphotos)

В Одессе были слышны звуки взрывов. В города и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспільне.

Во время тревоги жителей призывают спуститься в укрытие.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Одесская область Одесса Война в Украине Война России против Украины

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