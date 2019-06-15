Дмитрий Запорожец
Равиоли с морковью и щеки океанических рыб. Пять лучших ресторанов мира для меня
Олеся Островская-Лютая
Человек и Чернобыль
Наталья Кадя
Как оздоровить память летом
Валерий Пекар
Двухпалатный парламент. Хорошо или плохо?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Одессе СБУ задержала военкома, торговавшего военными билетами

Вчера, 11:22
Цей матеріал також доступний українською
В Одессе СБУ задержала военкома, торговавшего военными билетами - фото

СБУ

Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы

Правоохранители разоблачили в коррупции заместителя руководителя одного из районных военных комиссариатов Одесской области.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник наладил механизм получения денег от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы по состоянию здоровья.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника прямо возле военкомата во время получения очередной взятки в размере $1 тысячи.

Фото: СБУ

Решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 5 до 10 лет) и избрании меры пресечения.

Теги:   Военком Коррупция Одесса

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 11:30

img
«Я никогда не видел у Зеленского двойного дна»: Радуцкий рассказал, как и зачем стал членом Зе команды
Политика

Вчера, 17:53

img
Бывший глава АП Райнин имел до 5 млн ежемесячно: экс-нардеп Крючков рассказал о масштабной коррупционной схеме — Цензор. НЕТ
Геополитика

Сегодня, 14:25

img
В Кремле рассказали о выжидательной позиции Путина по Зеленскому

ТОП 3

События

Сегодня, 01:59

img
Стали известны подробности взрыва в центре Киева
14475
События

Вчера, 11:23

img
ДТП возле автовокзала в Киеве: погибли четыре человека
10728
Компании/Рынки

14 июня, 18:06

img
Телеканал ZIK купил нардеп из окружения Медведчука
4462

Новости Одессы

img
Во дворике одесского музея спел Борис Гребенщиков
img
На Киевской трассе Kia врезалась в "Жигули": есть пострадавшие
img
Два одессита стали чемпионами мира по футболу в составе юношеской сборной