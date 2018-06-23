23 июня 2018, суббота

В Одессе самолет с 140 пассажирами на борту вернулся в аэропорт из-за остановки двигателя - СМИ

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Самолет авиакомпании YanAir около часа кружился в районе Одессы
Фото: Думская

Самолет авиакомпании YanAir около часа кружился в районе Одессы

В субботу, 23 июня, самолет авиакомпании YanAir, следовавший рейсом Одесса - Барселона, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за остановки одного из двигателей, сообщает Думская.

По предварительной информации, во время набора высоты во взлетном режиме остановился правый двигатель Boeing 737-301 с 140 пассажирами на борту.

"Взлетев в 6:05, самолет начал набор высоты в западном направлении, но буквально через пару минут, не набрав и трех тысяч метров, развернулся обратно. Пассажиры, летевшие этим рейсом, уверяют, что произошла остановка правого двигателя", - пишет издание.

Согласно данным FlightRadar24, сервиса по отслеживанию самолетов онлайн, борт около 50 минут кружил на высоте две тысячи метров между Санжейкой и Грибовкой, после чего пошел на посадку. Примерно в 7:10 он приземлился в Одесском аэропорту.

Руководство аэропорта и в авиакомпании YanAir не подтвердили информацию о поломке двигателя. Представитель YanAir заявил, что пилоту лишь показалось, что в самолете произошли неполадки, передает издание Редакция.

"Была не аварийная посадка. Во время набора высоты была техническая неисправность. Экипаж попросился вернуться назад. Аэропорт его принял назад", - заявил пассажирам рейса заместитель директора Одесского аэропорта.

Напомним, что вечером 14 июня в Международном аэропорту Киев имени Сикорского произошло чрезвычайное происшествие: пассажирский самолет, на борту которого находились 175 человек, совершил жесткую посадку.

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