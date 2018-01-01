В Одессе руководителя санатория СБУ уличили в финансовых махинациях
Сотрудники Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой уличили руководителя ведомственного санатория СБУ Одесса в финансовых махинациях.
Как сообщается, подполковник спецслужбы систематически присваивал себе часть средств, вносимых так называемыми "коммерческими" клиентами, которых он привлекал через знакомые турфирмы.
По данным следствия, деньги вносились непосредственно в приемном отделении, а руководитель санатория потом сам решал, сколько из них вносить в кассу.
Когда подполковника задержали при выходе с территории лечебного заведения, при нем обнаружили наличными 125 тысяч гривен "противоправно присвоенных денег".
Кроме того, во время санкционированных следственных действий в его рабочем кабинете оперативники изъяли "черную бухгалтерию".
Сейчас чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, санкции которой предусматривают от 10 до 15 лет лишения свободы.