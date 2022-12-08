Готовили ракетные удары. В Одессе задержали супружескую пару граждан РФ, оказавшихся шпионами 8 декабря, 13:26 Оба шпиона оказались гражданами РФ с видом на жительство в Украине (Фото:СБУ)

Сотрудники военной контрразведки разоблачили в Одессе супружескую пару, которая оказалась российскими шпионами.

Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленники собирали разведданные о местах возможной дислокации и перемещениях подразделений ПВО для дальнейшего нанесения по ним ударов ракетами класса Калибр или Кинжал.

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«Оба задержанных — муж (родился в Одессе, но впоследствии служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Чечни) и жена — граждане России. Они были заранее отправлены в Украину еще в 2018 году и получили вид на жительство. Таким образом, российская военная разведка планировала создать на юге Украины собственный агентурный аппарат», — рассказали в СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Собранные сведения шпионы передавали своему «связному» из временно оккупированного РФ Севастополя, который является бывшим спецназовцем и негласно сотрудничает с ГРУ.

Фото: СБУ

В отношении задержанных начато уголовное производство по ст. 114 (шпионаж) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.