Готовили ракетные удары. В Одессе задержали супружескую пару граждан РФ, оказавшихся шпионами
Оба шпиона оказались гражданами РФ с видом на жительство в Украине (Фото:СБУ)
Сотрудники военной контрразведки разоблачили в Одессе супружескую пару, которая оказалась российскими шпионами.
Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленники собирали разведданные о местах возможной дислокации и перемещениях подразделений ПВО для дальнейшего нанесения по ним ударов ракетами класса Калибр или Кинжал.
«Оба задержанных — муж (родился в Одессе, но впоследствии служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Чечни) и жена — граждане России. Они были заранее отправлены в Украину еще в 2018 году и получили вид на жительство. Таким образом, российская военная разведка планировала создать на юге Украины собственный агентурный аппарат», — рассказали в СБУ.
Собранные сведения шпионы передавали своему «связному» из временно оккупированного РФ Севастополя, который является бывшим спецназовцем и негласно сотрудничает с ГРУ.
В отношении задержанных начато уголовное производство по ст. 114 (шпионаж) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.