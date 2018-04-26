В Одессе разоблачили организованную группировку торговцев оружием из ЕС и США - фото

Оружие собирали в квартире одного из участников группы

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе организованную преступную группу, которая занималась торговлей оружием из США и стран ЕС.

"Двое жителей областного центра организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию. Товар дельцы получали через сервисы международной почтовой связи. В дальнейшем в квартире одного из участников группировки злоумышленники собирали образцы вооружения для продажи", - рассказали в спецслужбе.

Как сообщается, клиентов дельцы подыскивали через специализированные форумы в интернете.

"Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконного снабжения и сбыта огнестрельного оружия представителям криминальных кругов. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли большое количество нарезного огнестрельного оружия и комплектующих иностранного производства, а также патроны различного калибра", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области собирали огнестрельное оружие из комплектующих, заказанных через интернет.