В Одессе разоблачили группировку, которая по заказу поджигала имущество
В Одесской области правоохранители обезвредили преступную группировку, которая по заказу поджигала имущество предпринимателей и других граждан по всей Украине.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В результате удалось задержать четырех представителей преступной группы, которые скрывались на территории Одессы.
Злоумышленники на заказ поджигали имущество: здания, автомобили предпринимателей и других граждан.
Последний поджог частной собственности произошел несколько месяцев назад на территории Лиманского района Одесской области.
Правоохранители принимают меры для установления заказчиков этих преступлений и привлечения их к ответственности.