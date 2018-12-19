В Одессе разоблачили группировку, которая по заказу поджигала имущество Сегодня, 17:36 68 Цей матеріал також доступний українською Группа злоумышленников поджигала частную собственность граждан Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области

В Одесской области правоохранители обезвредили преступную группировку, которая по заказу поджигала имущество предпринимателей и других граждан по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В результате удалось задержать четырех представителей преступной группы, которые скрывались на территории Одессы.

Злоумышленники на заказ поджигали имущество: здания, автомобили предпринимателей и других граждан.

Последний поджог частной собственности произошел несколько месяцев назад на территории Лиманского района Одесской области.

Правоохранители принимают меры для установления заказчиков этих преступлений и привлечения их к ответственности.