В Одессе разоблачили фиктивный реабилитационный центр, где незаконно и силой удерживали людей. Заведение работало без разрешений и сопровождения медицинского персонала. Об этом сообщили в полиции Одесской области в четверг, 17 июля.

Как выяснило следствие, организаторы обустроили в частном секторе одного из районов Одессы фиктивный реабилитационный центр для якобы лечения алко- и наркозависимых.

Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Организатором схемы, вероятно, является житель Харькова, который привлек нескольких своих знакомых и использовал подконтрольную общественную организацию для прикрытия деятельности «центра». Здание оборудовали камерами наблюдения, где также дежурили так называемые «администраторы».

В полиции отметили, что «пациентов», среди которых также были несовершеннолетние, искали на улице или по рекомендациям. Их удерживали в закрытом помещении, без медицинской помощи и связи с внешним миром. Для того, чтобы заставить потерпевших к повиновению, фигуранты их запугивали, лишали сна, обливали водой.

Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Схема заключалась в том, что организаторы обещали родственникам людей с алкогольной или наркозависимостью «лечение» и получали от них значительные средства.

Правоохранителям удалось освободили десять удерживаемых людей, из которых четверо — несовершеннолетние. Некоторых из них незаконно удерживали более полугода, добавили в полиции.

Полицейские задержали пятерых фигурантов. Сейчас им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы и похищение человека, совершенные организованной группой из корыстных побуждений в течение длительного времени. Им грозит до десяти лет лишения свободы.