В Одессе разоблачили банду, члены которой выдавали себя за полицейских

Правоохранители разоблачили в Одессе преступную группу, занимавшуюся вымогательством.
Как сообщается, в нее входили местные жители в возрасте от 24-х до 44-х лет, которые выдавали себя за сотрудников Нацполиции.
Помимо вымогательства, им также инкриминируются разбойные нападения и похищения людей.
Задержали злоумышленников после получения ими $10 тысяч от очередной жертвы.
Во время обысков по адресам фигурантов дела была изъята форменная одежда работников полиции, оружие, наручники и балаклавы, которые использовались ими во время преступлений.
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