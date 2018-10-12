12 октября 2018, пятница

В Одессе разоблачили банду, члены которой выдавали себя за полицейских

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Задержали бандитов при получении $10 тысяч от очередной жертвы

Задержали бандитов при получении $10 тысяч от очередной жертвы

Правоохранители разоблачили в Одессе преступную группу, занимавшуюся вымогательством.

Как сообщается, в нее входили местные жители в возрасте от 24-х до 44-х лет, которые выдавали себя за сотрудников Нацполиции.

Помимо вымогательства, им также инкриминируются разбойные нападения и похищения людей.

Задержали злоумышленников после получения ими $10 тысяч от очередной жертвы.

Во время обысков по адресам фигурантов дела была изъята форменная одежда работников полиции, оружие, наручники и балаклавы, которые использовались ими во время преступлений.

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